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Нельзя терпеть и лечить самому: о чем говорит головная боль

15:10
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Люди часто ставят себе неверные диагнозы

22 июля Всемирный день мозга. Конференции и форумы, посвящённые здоровому образу жизни, проходят во всех странах. Но московским нейрохирургам не до праздников. Каждый день они проводят сотни сложнейших операций и возвращают людям радость жить без головной боли.

Вот уже неделю Михаил радуется прогулкам и любым занятиям: ощущения такие, словно жизнь сняли с паузы. До этого все эмоции блокировала постоянная головная боль, передает "ТВ Центр".

"Болела голова лет 5-7, периодически сильно очень болела. Бросил курить, телевизор не смотрел, меньше читать стал, качество жизни, конечно, ухудшилось здорово", - рассказал Михаил Коган.

Обезболивающие, капельницы, обследования - врачи не могли найти причину. Пока с сильнейшей головной болью Михаила на скорой не увезли в реанимацию 52-й городской больницы.

Опытный невролог причину головной боли определила сразу: изменения в височно-нижнечелюстном суставе. Сами пациенты внимание чаще обращают на другое: недосып, перенапряжение, стрессы на работе.

"Головная боль может быть единственным или ведущим симптомом при более чем 50 заболеваниях. В диагностике головной боли мы используем разные методы", - рассказала врачи Рада Клинчаева.

После мануального осмотра голову обследуют с помощью рентгеновских лучей, магнитной томографии и электрических импульсов. Головную боль сейчас называют проблемой миллионов и социальной болезнью: она ухудшает качество жизни, мешает работать, портит настроение. Врачи уверяют: терпеть головную боль нельзя, как и лечить самостоятельно. Иначе придется, кроме самого заболевания, лечить и последствия приема препаратов. Для Михаила основным лечением стало расслабление мышц лица.

А еще теперь он владеет приемами самопомощи и без обезболивающих может быстро помочь себе сам. Правда, и боль возвращается все реже. Михаил снова смотрит телевизор и читает. Но курить больше не будет.

Наталья Тарасова, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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