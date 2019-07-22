В Москве "внук" украл у пенсионерки все сбережения

Злоумышленник задержан

800 тысяч рублей похитил у пожилой москвички приезжий из Ближнего зарубежья. Причём деньги женщина отдала сама. Схема классическая. Пенсионерке позвонил якобы внук и рассказал, что у него проблемы и срочно нужны деньги, передает "ТВ Центр".

Бросить в беде близкого человека пожилая женщина не могла. И когда к ней заявился незнакомец, она ни минуты не колеблясь, отдала ему все свои сбережения - и наличными, и на банковской карте. Пин-код назвала якобы внуку по телефону.

Позже, поняв, что стала жертвой мошенников, позвонила в полицию. Визитёра удалось поймать сразу - помогли камеры видеонаблюдения. А вот другие участники преступной группы сейчас в розыске.