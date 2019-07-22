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Жалобно скулила: в Москве вызволили из люка беспомощную собаку

15:13
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Как только собака почувствовала свободу, тут же вырвалась и убежала от своих спасителей

В Москве спасли собаку, которая упала в глубокий люк на территории одной из промзон города. На дне колодца оказался "карман" - пёс в нем застрял и жалобно скулил, передает "ТВ Центр".

Местные рабочие пытались ему помочь, но не смогли и вызвали профессионалов. Чтобы вызволить животное, сотрудникам "СпасРезерва" пришлось самим спускаться вниз. Они накинули на испуганного пса специальную сетку и аккуратно подняли его наверх на верёвке.

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