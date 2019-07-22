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Умер прикованный к инвалидному креслу актер из фильма "Спортлото-82"

13:41
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Недавно он потерял мать

Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", скончался на 60-м году жизни. 

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Продюсер Вячеслав Шмыров сообщил, что Кмит умер 21 июля. По его словам, мужчина ушел вслед за своей матерью. "Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фотохудожника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров в Facebook, не уточнив причину смерти актера. 

Интернет-пользователи выразили сочувствие родным и близким Дениса Кмита. Знакомая семьи рассказала в соцсети, что три дня назад она видела сестру актера. По ее словам, надежд на выздоровления Дениса не было. 

- Ушел к мамочке... Какая тяжелая судьба… Царствие небесное и светлая память.

- Это был мужественный и стремящийся к жизни человек. 

- Очень жаль. 

- Светлая память!  

Впервые Денис Кмит снялся в кино в возрасте шести лет. Всего на его счету четыре роли в кино. После съемок в картине Гайдая он ушел в армию, где получил травму позвоночника. Став инвалидом, Кмит писал картины, сочинял стихи, работал над сценариями и пытался стать телеведущим. 

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