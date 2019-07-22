Умер прикованный к инвалидному креслу актер из фильма "Спортлото-82"

Недавно он потерял мать

Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", скончался на 60-м году жизни.

Продюсер Вячеслав Шмыров сообщил, что Кмит умер 21 июля. По его словам, мужчина ушел вслед за своей матерью. "Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фотохудожника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров в Facebook, не уточнив причину смерти актера.

Интернет-пользователи выразили сочувствие родным и близким Дениса Кмита. Знакомая семьи рассказала в соцсети, что три дня назад она видела сестру актера. По ее словам, надежд на выздоровления Дениса не было.

- Ушел к мамочке... Какая тяжелая судьба… Царствие небесное и светлая память.

- Это был мужественный и стремящийся к жизни человек.

- Очень жаль.

- Светлая память!

Впервые Денис Кмит снялся в кино в возрасте шести лет. Всего на его счету четыре роли в кино. После съемок в картине Гайдая он ушел в армию, где получил травму позвоночника. Став инвалидом, Кмит писал картины, сочинял стихи, работал над сценариями и пытался стать телеведущим.