Бывший уголовник до смерти избил охранника у ТЦ "Охотный ряд"

Мужчину задержали

В Москве задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти охранника в подземном переходе рядом с торговым центром "Охотный ряд". Им оказался 20-летний безработный уроженец Мордовии.

Сейчас он проживает на юге Москвы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям "Неправомерное завладение автомобилем" и "Кража".

Инцидент произошел вечером 20 июля в подземном переходе, который соединяет Манежную площадь, станцию метро "Охотный ряд", а также одноименный торговый центр. Конфликт произошел у киоска. Юноша неожиданно нанес не менее двух ударов кулаком по голове 57-летнего охранника. Кроме того, он ударил его ногой в голову. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи, передает Агентство "Москва".

Тело погибшего направили в танатологическое отделение №1 в Царицыно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по стать "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".