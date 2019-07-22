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Бывший уголовник до смерти избил охранника у ТЦ "Охотный ряд"

13:44
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Мужчину задержали

В Москве задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти охранника в подземном переходе рядом с торговым центром "Охотный ряд". Им оказался 20-летний безработный уроженец Мордовии.

Сейчас он проживает на юге Москвы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям "Неправомерное завладение автомобилем" и "Кража".

Инцидент произошел вечером 20 июля в подземном переходе, который соединяет Манежную площадь, станцию метро "Охотный ряд", а также одноименный торговый центр. Конфликт произошел у киоска. Юноша неожиданно нанес не менее двух ударов кулаком по голове 57-летнего охранника. Кроме того, он ударил его ногой в голову. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи, передает Агентство "Москва".

Тело погибшего направили в танатологическое отделение №1 в Царицыно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по стать "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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