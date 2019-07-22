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ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

13:57
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Об этом рассказала Элла Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. По ее словам, если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, то они могут подать друг на друга в суд.

"Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются - кто кого", - отметила она в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

Перепроверка подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, согласно федеральному законодательству, может быть проведена лишь по решению суда, сообщает ТАСС.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 кандидата. Из них 171 кандидат от партий, а также 62 самовыдвиженца. В регистрации отказано 57 кандидатам.

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