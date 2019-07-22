Набирающая мощь российская армия вселила ужас в американцев

Москва грамотно использует передовые технологии

Россия лишила США монополии на самые передовые военные технологии, грамотно сделав ставки на искусственный интеллект и беспилотники.

Несмотря на то, что Москва все еще отстает до США и Израиля, ее вооруженные силы буквально "на глазах" становятся сильнее, пишет "Газета.Ru". Российская армия грамотно применяет инновационные разработки, тем самым прокладывая себе путь к доминированию в военной сфере.

Россия хорошо понимает, что будущие войны будут вестись теми методами, который сейчас применяются в Сирии. Армии солдат уходят в прошлое, когда в дело вступает гибридная и информационная война.

Москву всегда толкало вперед желание догнать и перегнать Запад, она не остановится и в этот раз, отмечает The National Interest. В этом ей не помешают даже антироссийские санкции.

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