Чайка похитила собаку на глазах у хозяина

Для этих птиц такое поведение нетипично
Невиданный инцидент произошел в британском городе Пейнтон. Там чайка похитила собаку породы чихуахуа прямо из сада.
Это случилось, когда хозяин собаки развешивал белье, и тут увидел, как птица пикирует вниз. Она унесла собаку по кличке Гизмо прямо на его глазах, отмечает портал Devon Live.
Теперь питомца разыскивает девушка незадачливого молодого человека. Она кинула клич в соцсети и пытается привлечь СМИ. Похищенному кобелю четыре года. У него шоколадный окрас. Всего у нее проживало три чихуахуа, сообщает "Интерфакс".
Между тем, портал зоозащитников отмечает, что такое поведение для чаек нетипично. Сейчас пропавшего питомца ищут добровольцы.
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