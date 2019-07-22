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Чайка похитила собаку на глазах у хозяина

14:31
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Для этих птиц такое поведение нетипично

Невиданный инцидент произошел в британском городе Пейнтон. Там чайка похитила собаку породы чихуахуа прямо из сада.

Это случилось, когда хозяин собаки развешивал белье, и тут увидел, как птица пикирует вниз. Она унесла собаку по кличке Гизмо прямо на его глазах, отмечает портал Devon Live.

Теперь питомца разыскивает девушка незадачливого молодого человека. Она кинула клич в соцсети и пытается привлечь СМИ. Похищенному кобелю четыре года. У него шоколадный окрас. Всего у нее проживало три чихуахуа, сообщает "Интерфакс".

Между тем, портал зоозащитников отмечает, что такое поведение для чаек нетипично. Сейчас пропавшего питомца ищут добровольцы.

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