"Жест любви": Кортнев проникся уважением к Metallica после исполнения песни Цоя

Рокер оценил поступок американцев

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев признался ТВЦ.RU, что жест американской метал-группы Metallica вызвал у него уважение. 21 июля музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню Виктора Цоя "Группа крови".

Металлисты привели в восторг российских слушателей, включив в свой концерт легендарную композицию группы "Кино". Песню на русском языке исполнил басист Роберт Трухильо. При этом он поглядывал в "шпаргалку", на которой русский текст был написан латиницей и разбит на слоги.

Алексей Кортнев объяснил поступок американцев. "Это значит в первую очередь, что музыканты группы Metallica с огромным уважением относятся к слушателям. Я знаю, что когда они играли в Праге несколько лет назад, они там играли, например, знаменитую чешскую песню "Йожин з бажин" [Песню "Йожин с болот" впервые исполнила группа "Banjo Band" в конце 70-х годов - прим. ТВЦ.RU]. Это жест любви и уважения к зрителям, который вызывает во мне огромное уважение", - сказал музыкант.

Некоторые эксперты раскритиковали басиста Metallica за некачественное исполнение текста на русском языке. Например, экс-звукорежиссер группы "Кино" Алексей Вишня заявил, что американцы плохо подготовились к этому номеру.

Между тем Алексей Кортнев призвал не судить иностранцев слишком строго. "Важно не то, как они спели, а как сыграли. Все-таки это для них совершенно чужой язык. Естественно, ждать от них какого-то хорошего произношения и прочего, было странно", - отметил рокер в разговоре с ТВЦ.RU.

Добавим, что в прошлом году Metallica исполнила в Стокгольме песню шведской группы ABBA "Dancing Queen", а на концерте в Лейпциге - композицию "Accept" немецкой группы Balls to the Wall.