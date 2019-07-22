ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похититель шедевра Куинджи признал вину

15:08
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Следующее заседание пройдет уже через неделю

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков в понедельник частично признал свою вину. В Замоскворецком суде началось рассмотрение резонансного дела, передает "ТВ Центр".

Как с Куинджи, но наоборот: в Историческом музее появилась фейковая картина
Похититель шедевра Куинджи объяснил свой поступок

Сегодня же адвокат подсудимого заявила, что Чуприков добровольно возместил 13 тысяч рублей, потраченные на восстановление полотна. В отношении мужчины также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой он был признан вменяемым. Следующее заседание пройдет уже через неделю. Суд начнёт допрашивать свидетелей.

Напомним, преступление произошло в начале года. Денис Чуприков под видом работника музея снял картину со стены и спокойно покинул место происшествия. Задержать мужчину удалость только в Одинцовском районе Подмосковья. Там же нашли и картину.

Главное сегодня
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.