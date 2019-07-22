Похититель шедевра Куинджи признал вину

Следующее заседание пройдет уже через неделю

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков в понедельник частично признал свою вину. В Замоскворецком суде началось рассмотрение резонансного дела, передает "ТВ Центр".

Сегодня же адвокат подсудимого заявила, что Чуприков добровольно возместил 13 тысяч рублей, потраченные на восстановление полотна. В отношении мужчины также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой он был признан вменяемым. Следующее заседание пройдет уже через неделю. Суд начнёт допрашивать свидетелей.

Напомним, преступление произошло в начале года. Денис Чуприков под видом работника музея снял картину со стены и спокойно покинул место происшествия. Задержать мужчину удалость только в Одинцовском районе Подмосковья. Там же нашли и картину.