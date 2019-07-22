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Названо количество подделок питьевой воды в России

15:07
  • понедельник
  • 22 июля 2019

​Чемезов призвал срочно начать маркировать продукцию

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов раскрыл президенту России Владимиру Путину данные о количестве фальсификата продаваемой питьевой воды. По его словам, от 25% до 30% этой продукции является подделкой.

В некоторых регионах процент доходит до 80%, отметил Чемезов. Так он представил годовой отчет главе государства.

Чтобы решить эту проблему, нужно быстрее приступить к маркировке воды, считает Чемезов, передает РИА Новости. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", - добавил он.

Ранее стало известно, что частое потребление газированных напитков может привести к циррозу печени, проблемам с почками, а также разрушению костей изнутри.

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