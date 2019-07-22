ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Топ-7 продуктов, приводящих к преждевременному старению

15:26
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Лучший способ выглядеть моложе - улыбаться

Специалисты выяснили, какие продукты ускоряют старение организма.
Никаких диет! Как правильно питаться

На первом месте оказался сахар, содержащийся в кондитерских изделиях. Сладкое повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, который отвечает за упругость кожи.

На втором месте расположилась соль. Она задерживает жидкость в организме из-за чего лицо, руки, ноги отекают, а под глазами появляются мешки.

Сильно старят лицо энергетические напитки, они делают ее тусклой и безжизненной. Кроме того, они провоцируют аритмию, проблемы с сердцем и повреждают зубную эмаль. Такой же эффект дает кофе. Помимо этого, он еще вызывает обезвоживание организма из-за чего пявляются морщины, раздражение и микротрещины.

Негативно влияет на кожу алкоголь. Он способствует появлению одутловатости, сосудистой сеточки и отеков.

Чуть ли не самый главный враг молодости – продукты из кукурузы, т.е. попкорн, чипсы, хлопья. Они вызывают дисбаланс в организме Омега-3 и Омега-6, которые замедляют процесс старения.

Также эксперты советуют отказаться от переработанного мяса, поскольку оно негативно влияет на обмен веществ. Нередко в полуфабрикатах содержатся красители, эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса, сульфиты, которые вызывают воспаления на лице.

Выглядеть моложе помогут так называемые мимические паттерны. Негативные эмоции делают лицо угрюмым, напряженным. Люди, которые чаще улыбаются, выглядят моложе и спокойней, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Радость – эмоция, которая разглаживает кожу, приподнимает щеки и уголки губ, делая лицо открытым, задорным и привлекательным", - отметили эксперты.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Женщина ест гамбургер
Женщина ест гамбургер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.