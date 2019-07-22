Топ-7 продуктов, приводящих к преждевременному старению

Лучший способ выглядеть моложе - улыбаться

Специалисты выяснили, какие продукты ускоряют старение организма.

На первом месте оказался сахар, содержащийся в кондитерских изделиях. Сладкое повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, который отвечает за упругость кожи.

На втором месте расположилась соль. Она задерживает жидкость в организме из-за чего лицо, руки, ноги отекают, а под глазами появляются мешки.

Сильно старят лицо энергетические напитки, они делают ее тусклой и безжизненной. Кроме того, они провоцируют аритмию, проблемы с сердцем и повреждают зубную эмаль. Такой же эффект дает кофе. Помимо этого, он еще вызывает обезвоживание организма из-за чего пявляются морщины, раздражение и микротрещины.

Негативно влияет на кожу алкоголь. Он способствует появлению одутловатости, сосудистой сеточки и отеков.

Чуть ли не самый главный враг молодости – продукты из кукурузы, т.е. попкорн, чипсы, хлопья. Они вызывают дисбаланс в организме Омега-3 и Омега-6, которые замедляют процесс старения.

Также эксперты советуют отказаться от переработанного мяса, поскольку оно негативно влияет на обмен веществ. Нередко в полуфабрикатах содержатся красители, эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса, сульфиты, которые вызывают воспаления на лице.

Выглядеть моложе помогут так называемые мимические паттерны. Негативные эмоции делают лицо угрюмым, напряженным. Люди, которые чаще улыбаются, выглядят моложе и спокойней, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Радость – эмоция, которая разглаживает кожу, приподнимает щеки и уголки губ, делая лицо открытым, задорным и привлекательным", - отметили эксперты.