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"Не сможем поделить имущество": Рыбин огорошил словами о разводе с Сенчуковой

15:33
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Они в браке больше 20 лет

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин объяснил, почему они с супругой Натальей Сенчуковой никогда не разведутся. 
Как живут больные раком Сенчукова и Рыбин

56-летний музыкант признался, что его абсолютно устраивает жизнь в браке. Самого себя он назвал самым счастливым человеком в мире. "А еще семейный до мозга костей, что очень дисциплинирует и накладывает отпечаток на все мои поступки", - цитирует Виктора Рыбина "СтарХит"

На шутливый вопрос журналиста о том, почему они с Сенчуковой никогда не разведутся, Рыбин ответил: "Потому что не сможем поделить честно заработанное имущество". 

Лидер "Дюны" признался, что он был бы рад стать дедушкой. Его сыну Василию 20 лет, парень вырос настоящим красавцем. "Но тогда что получается? Супруга превратится в бабушку? Ужас какой!" - пошутил музыкант. 

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поженились в 1998 году. В 2018 году они признались, что оба больны раком. Артисты прошли курс лучевой терапии. Болезнь отступила, но теперь они каждые три месяца проверяются у врачей и соблюдают особые рекомендации.

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