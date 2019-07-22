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Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

15:41
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Регистрация на участие в проверке программного обеспечения завершится 22 июля

В Москве завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования. Осенью она будет использоваться на выборах в Мосгордуму.

Все желающие должны подать свои заявки через личный кабинет на портале mos.ru до 20:00 мск 22 июня. Принять участие в тестовом голосовании смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние пользователи. В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Само голосование пройдет 23 июля с 08:00 до 20:00. Жителям столицы предложат ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.

Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму будет использоваться впервые. Около полумиллиона москвичей смогут выбрать депутатов не выходя из дома с помощью компьютера или смартфона.

В основе системы - технология блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения. Взломать такую систему практически невозможно.

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