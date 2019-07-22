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Мужчина на самокате нелепо попал под автобус

15:52
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Водитель ЛиАЗа не виновен

В Москве рейсовый автобус наехал на мужчину, выкатившегося на самокате на проезжую часть.

Инцидент произошел утром 22 июля на дублере Алтуфьевского шоссе возле дома №96. Мужчина неожиданно выскочил на проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате автобус ЛиАЗ не успел затормозить и врезался в него.

Пострадавший получил перелом левой руки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Его доставили в Боткинскую больницу.

По данным предварительного расследования, водитель автобуса в ДТП не виновен, пишет агентство "Москва".  

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