Мужчина на самокате нелепо попал под автобус

Водитель ЛиАЗа не виновен

В Москве рейсовый автобус наехал на мужчину, выкатившегося на самокате на проезжую часть.

Инцидент произошел утром 22 июля на дублере Алтуфьевского шоссе возле дома №96. Мужчина неожиданно выскочил на проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате автобус ЛиАЗ не успел затормозить и врезался в него.

Пострадавший получил перелом левой руки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Его доставили в Боткинскую больницу.

По данным предварительного расследования, водитель автобуса в ДТП не виновен, пишет агентство "Москва".