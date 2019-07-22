Стройную Пересильд приняли за сестру своих дочек

Семья отдыхает в Греции

34-летняя актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время отдыха на греческом острове Крит.

Заслуженная артистка России выложила в Instagram снимок, на котором она вместе с дочками плавает в бассейне на надувном арбузе. "Накатались! Наржались! Теперь дети хотят его в Москву забрать, ну если только по московским лужам погонять", - написала Пересильд.

Подписчики восхитились стройной фигурой артистки и пожелали ей хорошего отдыха. Некоторые поклонники предложили оригинальные варианты использования надувного матраса в России.

- Ну так забирайте, зимой будете кататься с горки. Очень даже оригинальная ватрушка.

- По осени можно капусту в нем солить.

- Да уж... Московские лужи реальнее, чем арбуз на Крите.

- Замечательные девочки! Все три!

- Три сестрички.

Ранее Юлия Пересильд с детьми побывали в зоопарке, полетали на парашюте и съездили в город Иерапетра.

Напомним, что первую дочь от режиссера Алексея Учителя актриса родила в 2009 году, а вторую в 2012 году.