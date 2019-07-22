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Генпрокурор Украины пропал после обращения к Зеленскому

15:49
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ситуацию прокомментировали в ГПУ

Юрист Андрей Портнов сообщил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко исчез. В своем Facebook он написал, что с понедельника обязанности главы ГПУ исполняет официальный заместитель Дмитрий Сторожук.
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Между тем, представитель генпрокуратуры Лариса Сарган прокомментировала сообщения о пропаже своего главного начальника. По ее словам, Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.

Андрей Портнов ранее являлся замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На днях президент Украины Владимир Зеленский вызвал на ковёр силовиков из-за убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. Оно произошло еще три года назад, но до сих пор не раскрыто. Украинский лидер намерен потребовать рассказать о ходе расследования, о чем он написал в своем Facebook. На этот пост отреагировал Юрий Луценко. Он отметил, что в расследовании убийства журналиста есть продвижения, и он готов ими поделиться.

До этого Зеленский отмечал, что намерен сменить генпрокурора страны. Это должно произойти после окончания парламентских выборов.

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