ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Этот нарыв нужно устранить: Лукашенко назвал Украину общей бедой

16:10
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Президент Белоруссии уподобил ситуацию в соседней стране головной боли

Евросоюз несет ответственность перед Украиной, которая выбрала европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

Генпрокурор Украины пропал после обращения к Зеленскому
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Украина. Слуга всех господ"
Украинцы унизили Порошенко на выборах

По мнению Лукашенко, Украина – это "общая беда" Белоруссии и Европы. "У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - цитирует его пресс-служба.

Белорусский президент выразил мнение, что ЕС должен содействовать стабилизации ситуации в стране-соседке, которая нуждается в поддержке.

Видео: выборы в Верховную Раду признали состоявшимися

"Дело в том, что эта проблема наша с вами. Мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Евросоюза надо как можно быстрее устранить", - полагает Лукашенко.

Сказав "А", Евросоюз должен сказать и "Б"- то есть помочь украинскому народу, который ориентируется на Европу, особенно после обнадеживающих сигналов из Брюсселя, считает глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина пошла "кривым путем", но все равно будет вместе с Россией и Белоруссией. Он заметил, что "славяне никому нигде не нужны", поэтому украинцы "вернутся".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.