Этот нарыв нужно устранить: Лукашенко назвал Украину общей бедой

Президент Белоруссии уподобил ситуацию в соседней стране головной боли

Евросоюз несет ответственность перед Украиной, которая выбрала европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

По мнению Лукашенко, Украина – это "общая беда" Белоруссии и Европы. "У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - цитирует его пресс-служба.

Белорусский президент выразил мнение, что ЕС должен содействовать стабилизации ситуации в стране-соседке, которая нуждается в поддержке.

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"Дело в том, что эта проблема наша с вами. Мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Евросоюза надо как можно быстрее устранить", - полагает Лукашенко.

Сказав "А", Евросоюз должен сказать и "Б"- то есть помочь украинскому народу, который ориентируется на Европу, особенно после обнадеживающих сигналов из Брюсселя, считает глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина пошла "кривым путем", но все равно будет вместе с Россией и Белоруссией. Он заметил, что "славяне никому нигде не нужны", поэтому украинцы "вернутся".

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