Погода в августе обещает быть неспокойной

Урал зальет, в Крыму - засуха

Август 2019 в России будет богат на природные аномалии, специалисты уже начали готовиться к возможным стихийным бедствиям.

На Дальнем Востоке не исключены наводнения, в Крыму и Краснодарском крае засуху будут сменять гроза и град, а Урал, Бурятию, Поволжье и Северо-Западный округ ждут сильные дожди, пишет газета "Аргументы и Факты".

"Сильных пожаров и засух в России не предвидится", - рассказал изданию руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В европейской части России будет относительно тепло и спокойно. В Москве днем весь август температура воздуха будет прогреваться до 23 градусов.