"Шнур поступил не по-пацански": Собчак отомстила за Богомолова

Шуточный баттл звезд превратился в выяснение отношений

Ксения Собчак ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который заявил, что стихотворения для баттлов, в которых принимает участие телеведущая, пишет режиссер Константин Богомолов.

"Говорю тебе как поэт и баба: твой высер, Сережа, - довольно слабый. При всем моем к тебе уважении, ты не выдержал поражения. Я с тебя реально смеюсь: тур стадионный, а прессы мало? Шнуров вываливает фейк-ньюз про то, что Собчак стихов не писала!" – говорится в Instagram Собчак. Текст стихотворения сопровождается нецензурной бранью.

Ранее Шнуров обвинил телеведущую в том, что в их публичном стихотворном баттле за нее сочинял Богомолов. Данное заявление не на шутку разгневало Собчак.

"Твоей розеткой была Матильда!.. За Богомолова отомщу: а может, и песни – она писала?" – сочинила телеведущая. После этого она закончила стих, вызвав Шнурова снова на баттл.

Музыкант уже ответил Собчак. Он также разместил стих в соцсети: "Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога, все предъявы ваши вышли мимо, и не трогают её даже немного.. Есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например".

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