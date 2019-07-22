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Светлану Бондарчук поздравили со свадьбой

16:49
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Новая публикация в Instagram взбудоражила поклонников

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в Instagram провокационное фото избранником Сергеем Харченко.

Экс-супруга Федора Бондарчука опубликовала фото страстного поцелуя с новым мужчиной и оставила подпись "Горько!". Поклонники решили, что влюбленные сыграли свадьбу.

"Горько!! Сладко!!", "Светлана, вы снова жена?", "Вы расписались?", "Рада за вас от всей души" - набросились  на Светлану поклонники с расспросами и поздравлениями.

Как впоследствии выяснилось, кадр был сделан на свадьбе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, а "Горько!" предназначалось именно им.

Некоторые также задались вопросом, а ревнует ли бывшую жену режиссер Федор Бондарчук, однако другие отметили, что с новым ухажером у Светланы горят глаза.

Федор и Светлана Бондарчук развелись в марте 2016 года после 25 лет совместной жизни. Никаких конфликтов или противоречий между ними не было, модель и режиссер остались хорошими друзьями.

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