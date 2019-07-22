Дарт Вейдер проиграл выборы в Верховную раду

Темному лорду опять не удалось пробиться в украинскую политику

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Дарт Викторович Вейдер проиграл выборы.

Он баллотировался в депутаты украинского парламента по 135 округу в Одессе и набрал всего лишь 1,63%. Его противник – депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов – получил 40,41% голосов избирателей, пишет "Газета.Ru".

"Странно, я думал в Украине сейчас чем больше ты клоун, тем больше шансов пробиться во власть", - удивился российский сегмент интернета результатам Вейдера.

В последние 10 лет на украинских выборах всех уровней часто появляется кандидат под псевдонимом Дарт Вейдер. Так, Дарт Викторович пробовал заполучить кресло мэра Киева, Дарт Николаевич метил в градоначальники Одессы. А Дарт Алексеевич и вовсе баллотировался в президенты Украины в 2014 году, но не свезло – его обошел Петр Порошенко.