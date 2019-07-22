"Не могу сдержать слез": "Мисс Москва" разоткровенничалась на фоне слухов о разводе

Девушка опубликовала трогательное фото

"Мисс Москва-2015" и жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина, которую СМИ настойчиво пытаются развести, опубликовала проникновенный пост в Instagram.

В нем модель и мама двухмесячного сына поблагодарила на малайзийском и английском языках своих подписчиков за слова поддержки и добрые напутствия. Девушка пообещала делиться моментами своей жизни и вести честный диалог с подписчиками.

"Пишу этот пост и не могу сдержать слез... я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня - девушку, родившуюся в другой стране и выросшую в другой культуре", - написала Воеводина.

Кроме того, Оксана выложила фотографию сына Леона, которому уже исполнилось два месяца, и отметила, что гордится, что в его венах течет малазийская кровь.

Судя по растительности на заднем фоне, фотография сделана в России, хотя Оксана до сих пор ставит геотег "Куала-Лумпур, Малайзия".

На прошлой неделе малазийские СМИ распространили информацию, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, несмотря на то, что два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.

Друзья Оксаны поспешили подтвердить слухи о разводе и рассказать, что Оксана вернулась в Россию и теперь живет со своей Мамой в Москве за счет Мухаммада.

Однако адвокат девушки утверждает, что не видел никаких документов о разводе, а Шариатский суда Сингапура подтвердил, что записи о подаче документов на развод нет.