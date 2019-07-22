ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не могу сдержать слез": "Мисс Москва" разоткровенничалась на фоне слухов о разводе

17:40
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Девушка опубликовала трогательное фото

"Мисс Москва-2015" и жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина, которую СМИ настойчиво пытаются развести, опубликовала проникновенный пост в Instagram.

В нем модель и мама двухмесячного сына поблагодарила на малайзийском и английском языках своих подписчиков за слова поддержки и добрые напутствия. Девушка пообещала делиться моментами своей жизни и вести честный диалог с подписчиками.

"Пишу этот пост и не могу сдержать слез... я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня - девушку, родившуюся в другой стране и выросшую в другой культуре", - написала Воеводина.

Кроме того, Оксана выложила фотографию сына Леона, которому уже исполнилось два месяца, и отметила, что гордится, что в его венах течет малазийская кровь.

Судя по растительности на заднем фоне, фотография сделана в России, хотя Оксана до сих пор ставит геотег "Куала-Лумпур, Малайзия".

На прошлой неделе малазийские СМИ распространили информацию, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, несмотря на то, что два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.

Друзья Оксаны поспешили подтвердить слухи о разводе и рассказать, что Оксана вернулась в Россию и теперь живет со своей Мамой в Москве за счет Мухаммада.

Однако адвокат девушки утверждает, что не видел никаких документов о разводе, а Шариатский суда Сингапура подтвердил, что записи о подаче документов на развод нет.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.