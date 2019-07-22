Порошенко озвучили приговор после выборов в Раду

Бывшему лидеру страны посоветовали поднапрячься

Центризбирком Украины обработал уже более 75% бюллетеней. В стране подводят итоги выборов в Верховную Раду. И всё идет к тому, что партия президента Зеленского получает большинство в парламенте. А это значит, что "Слуга народа" сможет самостоятельно сформировать правительство и, ни с кем не советуясь, проводить через парламент любые инициативы главы государства.

В победе партии Зеленского на этих досрочных выборах в Раду с самого начала никто не сомневался. Растерять столь колоссальную поддержку - нужно было постараться. Но то, что успех будет таким ошеломительным, не ожидал, конечно, никто. В итоге депутаты, верные украинскому президенту, могут занять 247 мест в новом парламенте, впервые в истории независимой Украины сформировав там однопартийное большинство.

"Сегодня ситуация такая, что власть, скорее всего, сконцентрируется в одних руках. Все остальные - это будут декоративные приставки. А ответственность с сегодняшнего дня и с момента формирования коалиции у одного человека - имя ему господин Зеленский", - сказал кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Видео: выборы в Верховную Раду признали состоявшимися

В итоге новый украинский парламент, с учетом партийных и мажоритарных списков предварительно будет выглядеть так: 247 мандатов - у партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. 43 - у "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко. 27 - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко. 25 - у "Батькивщины" Юлии Тимошенко. И 20 - у партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Еще девять мест займут кандидаты от других партий. А 49 мандатов получат самовыдвиженцы.

"Украинский народ в очередной раз полностью смел, все, что было раньше. То есть это полное, тотальное отрицание того, что было при Порошенко, что делалось прежней властью. Эти ожидания транслируются со всей силой новому президенту, его команде, которая теперь будет нести абсолютную ответственность за дела в стране", - заявил главный редактор интернет-издания Украина.ру искандер Хасамов.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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