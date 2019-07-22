Путин изменил состав набсовета организации "Россия - страна возможностей"

Теперь АНО возглавляет сам президент

В понедельник Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Теперь его возглавляет сам президент. Глава государства также утвердил состав Наблюдательного совета. Среди тех, кто будет следить за реализацией проектов, которые призваны помочь развитию страны - вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Сбербанка Герман Греф и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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