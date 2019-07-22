Медведев увидел рост российского АПК "невооруженным взглядом"

Премьер остался доволен своей поездкой в Курскую область

Дмитрий Медведев свой рабочий день в понедельник провёл в Курской области. Основная тема поездки - вопросы сельского хозяйства. Глава правительства посетил завод по производству комбикорма и побывал на мясоперерабатывающем комбинате. Также премьер пообщался с комбайнёрами, которые участвуют в уборке зерновых, а после провёл совещание по развитию экспорта сельхозпродукции, в ходе которого заявил, что "агропромышленный комплекс растет быстрыми темпами", и "это видно невооруженным взглядом".

Несмотря на сложные погодные условия - это и периодические дожди и высокая влажность – курские комбайнеры все-таки готовы побить рекорды по сбору урожая. Вся техника новейшая: удобная и быстрая. Дмитрий Медведев общаясь с работниками, заодно спрашивает и про зарплату.

– Деньги платят вовремя?

– Да, исправно.

– Исправно – это самое главное. Техника хорошая, я даже специально залезать не буду. Потому что хорошо, там внутри хорошо все, работать можно.

Это мясо на прилавках курских магазинов будет лежать уже завтра утром. Пока же ящики с сырьем движутся по конвейеру. Такое непрерывное производство: из цеха обвалки до динамического склада, а дальше на полки ящики попадают по принципу, что раньше зашло, то раньше вышло. Каждый ящик имеет собственную маркировку.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.