Появилось видео избиения ребенка в московском банке

Недовольная клиентка выместила гнев на своем сыне

Следственный комитет начал проверку после жалобы сотрудников одного из столичных банков на жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работники кредитной организации стали свидетелями жуткой сцены, которую зафиксировали и камеры наружного наблюдения. Клиентка, получившая отказ в оформлении бесплатной карты, выместила свой гнев на маленьком сыне. Она нанесла ему более 10 ударов, в том числе по голове. Выкручивала мальчику руки, причем одна из них и так уже была в гипсе. Не остудили горе-мамашу и замечания других клиентов. В итоге сотрудники банка вызвали полицию. Женщина успела покинуть офис кредитной организации до приезда правоохранителей, но ее нашли и теперь допрашивают.

"Из заявления жительницы столицы следует, что она 18 июля, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к ребенку, находившемуся с ней. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - представитель СКР по Москве Юлия Иванова.