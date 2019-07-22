ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео избиения ребенка в московском банке

18:15
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Недовольная клиентка выместила гнев на своем сыне

Следственный комитет начал проверку после жалобы сотрудников одного из столичных банков на жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работники кредитной организации стали свидетелями жуткой сцены, которую зафиксировали и камеры наружного наблюдения. Клиентка, получившая отказ в оформлении бесплатной карты, выместила свой гнев на маленьком сыне. Она нанесла ему более 10 ударов, в том числе по голове. Выкручивала мальчику руки, причем одна из них и так уже была в гипсе. Не остудили горе-мамашу и замечания других клиентов. В итоге сотрудники банка вызвали полицию. Женщина успела покинуть офис кредитной организации до приезда правоохранителей, но ее нашли и теперь допрашивают.

"Из заявления жительницы столицы следует, что она 18 июля, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила  физическую силу к ребенку, находившемуся с ней. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

Новости по теме
Ребенок
Ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.