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Путин поздравил вдову Солженицына с юбилеем

18:33
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ранее она была награждена Орденом Святой великомученицы Екатерины

80-летие отмечает Наталия Солженицына. Известный общественный деятель, вдова Александра Солженицына, сейчас она руководит общественным фондом имени своего супруга. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Организация помогает нуждающимся жертвам политических репрессий. При жизни писателя Наталия Дмитриевна была его секретарем, помощником и главным редактором произведений. Также составляла собрания сочинений, а в наши дни помогает издавать книги Александра Солженицына по всему миру.

С юбилеем Наталию Дмитриевну поздравил Владимир Путин. Президент отметил её вклад в сохранение трудов и идей писателя, а также подчеркнул роль Солженицыной в создании востребованных образовательных и гуманитарных проектов в нашей стране. Ранее глава государства подписал указ о награждении Наталии Солженицыной Орденом Святой великомученицы Екатерины - за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

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