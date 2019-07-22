Опубликовано видео с палубы задержанного в Иране танкера

Британия грозит стране санкциями и намерена перетянуть на свою сторону остальных членов ЕС

В ЕС настаивают на немедленном освобождении британского танкера Stena Impero, который был задержан иранскими военными, и призывают Иран соблюдать свободу навигации. Брюссель ограничивается только словами. А вот Лондон хоть и заявляет, что не хочет конфронтации с Тегераном, готовится к любому варианту развития событий. Кризис в Ормузском проливе обсуждают на экстренном заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA. Его созвала Тереза Мэй - уже в третий раз с момента ареста танкера.

Государственное телевидение Ирана опубликовало видео с палубы задержанного танкера Stena Impero. По заверению властей, судно находится в безопасном месте. Что примечательно, над ним поднят флаг исламской республики. Члены экипажа, как уверяют в Тегеране, на борту и им ничего не угрожает. Однако, совершенно очевидно, что моряков ждут допросы. Тем временем Великобритания грозит стране санкциями и намерена перетянуть на свою сторону остальных членов Евросоюза, которые, впрочем, пока не готовы к резким движениям.

"Для нас важно, чтобы в дополнение к мерам по противодействию опасностям в Ормузском проливе также продолжала разыгрываться дипломатическая карта. Я считаю, что необходимо будет посадить страны Персидского залива за стол переговоров. Мы не должны предпринимать шаги, которые способствуют эскалации. Нам нужна деэскалация", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Желание стран ЕС решить конфликт миром понятно. Правительство Терезы Мэй уходит в отставку, и ему по-большому счету все равно. А вот Евросоюзу, если наломать дров, с этим жить. У исламской республики, которая и так живет под санкциями, остается мощный козырь. Если в ответ на новые ограничения она перекроет Ормузский пролив - это может вызвать энергетический кризис. Через узкий водный маршрут между Ираном и Оманом проходит пятая часть мирового экспорта сырой нефти.

Видео: Мэй собирает "Кобру" в связи с задержанием танкера Ираном

У танкерной войны есть потенциал для серьезного кризиса. Но я не думаю, что он дойдет до крайности. Поскольку ни одна страна в этом конфликте не останется победителем", - прокомментировал руководитель анализа рынка капитала в банке BAADER Роберт Хэлвер.

За исключением старых конкурентов и даже вероятных противников Ирана в регионе. Саудовскую Аравию, Объединенные Эмираты и Израиль эксперты называют бенефициантом и даже возможным заказчиком провокации. Даже действующей администрации США жесткий клинч с Тегераном совершенно ни к чему.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова.