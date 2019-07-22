Индия потеснит США, Китай и Россию на Луне

Страна готова встать в один ряд со странами-покорителями космоса

Из Бенгальского залива к Луне стартовала индийская автоматическая станция "Чандраян-2". Она должна доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом. Если миссия окажется успешной, то Индия станет четвертой страной наряду с СССР, США и Китаем, отметившей свое присутствие на Луне.

Ракета-носитель GSLV Mk-III уходит со стартовой площадки в Бенгальском заливе. Это знаковый запуск для Индии, который в случае успеха программы, выведет страну на качественно новый уровень. Ракета несёт автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-2". Её цель - Луна. Успешный запуск - только часть дела. Следующий важный этап - отделение станции и её выход на рабочую орбиту. В Центре управления полётами царит невероятное напряжение, но всё по плану.

Этот запуск должен был состояться неделей раньше, но был отложен - решали техническую проблему с носителем. Теперь можно дать волю эмоциям.

Видео запуска индийской ракеты на Луну

"Сегодня - исторический день для космической отрасли, науки и технологического развития Индии. Я невероятно счастлив сообщить, что "Чандраян-2" успешно выведен ракетой-носителем на заданную орбиту. На самом деле, его рабочая орбита на 6000 километров больше, чем предполагалось, и это ещё лучше", - заявил глава Космического агентства Индии Кайласавадиву Сиван.

Дальше - дело за автоматической станцией. В лунной программе Индия - не новичок, но значимых успехов пока не было. Эта станция продолжает дело своего предшественника - "Чандраян-1", отправленной к Луне в 2008 году. Но это была просто орбитальная станция, а сегодня к земному спутнику направлена гораздо более сложная миссия. Станция общим весом почти в четыре тонны состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода "Прагьян" - в переводе с санскрита "Познание". Сегодня индийцы ставят очень амбициозные задачи: ровер займётся исследованиями лунной поверхности на южном полюсе спутника Земли, где ещё никто не был. Так что сегодняшний запуск - настоящий прорыв.

Подробности смотрите в репортаже Сергея Псурцева.