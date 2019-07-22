"Он каждую ночь не спал": шеф-редактор "Пусть говорят" умер в 29 лет

Телеведущий Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги

Скончался шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов. Ему было 29 лет.

У журналиста остались жена и маленький сын, пишет агентство URA.RU. "Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. <…> Героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице", - рассказала Алина, супруга покойного.

В пресс-службе Первого канала отметили, что Коновалов очень любил свою работу и умел находить язык абсолютно с разными людьми. Телеведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал смерть Коновалова большой утратой. Журналист до сих пор потрясен смертью коллеги, передает интернет-портал "Дни.ру".

До работы на телевидении Коновалов отслужил в армии и четыре года работал шахтером в Кузбассе.