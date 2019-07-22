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Похищение мужчины двумя безработными на Porsche Cayenne попало на видео

20:00
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Нарушителям не понравилось, что их сняли на камеру

В Москве двое безработных на автомобиле Porsche Cayenne похитили пешехода, после того, как тот снял нарушение ПДД.

Инцидент произошел утром 21 июля на Литовском бульваре возле дома №30. Двое парней 23 и 25 лет, находясь в салоне Porsche Cayenne, нарушили правила дорожного движения, а 34-летний москвич увидел это и решил заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

Нарушители заметили это, вышли из машины и потребовали удалить видео, но получили отказ. В результате они набросились с кулаками на потерпевшего, сильно избили, а затем засунули его в багажник и увезли.

Спустя полчаса на улице Профсоюзная машину поймали сотрудники полиции. В багажном отделении они обнаружили мужчину с ушибами лица, головы и правого локтевого сустава. Его доставили в больницу.

Злоумышленников задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека", сообщили в столичном главке МВД.

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