Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Москве

Летевшему в Анталью пассажирскому Boeing пришлось развернуться в небе над Черным морем

В Москве экстренно сел самолет авиакомпании "Россия". Борт, летевший из Москвы в Анталью, успешно приземлился во "Внуково".

Как передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, самолет вернулся в столицу по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков на борту. Посадка самолета прошла в штатном режиме без привлечения специализированных служб. Пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, самолет, на борту которого находился 521 человек, развернулся в небе над Черным морем из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета.

Радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник писала, что Boeing 747 вернулся в Москву из-за отказа одного из двигателей. Официального подтверждения этой информации нет.

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