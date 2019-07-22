В "старящем" лица приложении нашли опасность

Людей разводят на деньги

Антивирусная компания ESET обнаружила опасность в приложении FaceApp - мошенники через программу пытаются украсть деньги пользователей.

Речь идет о приложениях, скачанных не в официальных магазинах Google Play и App Store, а через фальшивые сайты, пишет агентство URA.RU. Злоумышленники вынуждают пользователей оформить подписки на платные приложения или рекламу.

"При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу", - объяснили специалисты.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал американцев отказаться от FaceApp, поскольку это угрожает национальной безопасности США.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Благодаря нейронной сети человек может изменить пол, возраст, цвет кожи и другие параметры.