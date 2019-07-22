ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "старящем" лица приложении нашли опасность

19:59
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Людей разводят на деньги

Антивирусная компания ESET обнаружила опасность в приложении FaceApp - мошенники через программу пытаются украсть деньги пользователей.

Речь идет о приложениях, скачанных не в официальных магазинах Google Play и App Store, а через фальшивые сайты, пишет агентство URA.RU. Злоумышленники вынуждают пользователей оформить подписки на платные приложения или рекламу.

"При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу", - объяснили специалисты.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал американцев отказаться от FaceApp, поскольку это угрожает национальной безопасности США.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Благодаря нейронной сети человек может изменить пол, возраст, цвет кожи и другие параметры. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Пожилая женщина делает селфи
Пожилая женщина делает селфи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.