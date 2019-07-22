Курильщикам и больным раком посоветовали есть сало

Диетолог развеяла слухи о вреде данного продукта

При умеренном потреблении сало – полезный для здоровья продукт. Слухи о вреде данного продукта развеяла диетолог Людмила Денисенко.

Член Российского национального общества диетологов в первую очередь указала, что сало напрямую не связано с увеличением целлюлита, так как на бедрах откладывается не сало, а любая съеденная в избытке еда.

По словам Денисенко, лучше всего сало употреблять по 30 грамм два-три раза в неделю. Диетолог подчеркнула, что продукт не опасен для здоровья, а, наоборот, богат витаминами и ненасыщенными жирными кислотами, которые связывают и выводят токсины.

Особенно полезным сало оказалось для спортсменов, беременных, кормящих матерей и даже курильщиков, пишет газета "Известия". Сало богато крайне необходимым для этих категорий людей микроэлементом селен. Потребление этого продукта Денисенко также назвала прекрасной профилактикой онкозаболеваний.

Ранее диетолог в беседе с ТВЦ.RU рассказал, как правильно питаться. Видео: Никаких диет! Как правильно питаться:

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