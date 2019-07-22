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Тысячи данных пользователей Ozon утекли в сеть

20:37
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Роскомнадзор не будет наказывать компанию

Компания Ozon отчиталась перед Роскомнадзором по утечке данных пользователей в интернет.

Ранее СМИ сообщили, что в открытый доступ попали данные более 400 пользователей сервиса. Однако в Роскомнадзоре заявили, что только 30 тысяч пар "логин-пароль" оказались подлинными, пишет ТАСС.

Кроме того, пользователи сервиса не писали жалобы по этому поводу. В связи с этим Роскомнадзор решил не наказывать Ozon, поскольку "факт компрометации 30 тысяч клиентских аккаунтов не привел к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных".

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