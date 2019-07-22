ЛГБТ-активистку жестоко убили в Петербурге

Ранее она жаловалась на угрозы

В Санкт-Петербурге жестоко расправились с 40-летней ЛГБТ-активисткой Еленой Григорьевой.

Ее тело со множественными ножевыми ранениями обнаружили накануне вечером возле дома на Пулковской улице, пишет kp.ru "Комсомольская правда". До трагедии Григорьева неоднократно жаловалась на угрозы и не раз становилась жертвой насилия.

По предварительным данным, к убийству может быть причастен 40-летний уроженец Башкирии, сообщает издание "Фонтанка". У подозреваемого были финансовые трудности из-за многочисленных кредитов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".