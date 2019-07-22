ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЛГБТ-активистку жестоко убили в Петербурге

21:19
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ранее она жаловалась на угрозы

В Санкт-Петербурге жестоко расправились с 40-летней ЛГБТ-активисткой Еленой Григорьевой.

Ее тело со множественными ножевыми ранениями обнаружили накануне вечером возле дома на Пулковской улице, пишет kp.ru "Комсомольская правда". До трагедии Григорьева неоднократно жаловалась на угрозы и не раз становилась жертвой насилия.

По предварительным данным, к убийству может быть причастен 40-летний уроженец Башкирии, сообщает издание "Фонтанка". У подозреваемого были финансовые трудности из-за многочисленных кредитов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Елена Григорьева
Елена Григорьева
Елена Григорьева
Елена Григорьева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.