Собянин ознакомился с ходом благоустройства детского Черкизовского парка

По просьбе горожан в парке появились площадки для экстремальных видов спорта

В Москве идут масштабные работы по благоустройству детского Черкизовского парка. Уже по традиции, в ходе разработки проекта учитывались пожелания местных жителей, а также природные особенности территории. В парке появится зона с тренажёрами, а также поле для занятий регби, волейболом и мини-футболом. Кроме того, в рамках благоустройства проведут реконструкцию причала на пруду и террасы с организацией проката лодок.

Детский Черкизовский парк - главное место отдыха жителей района Преображенское и других близлежащих районов на востоке столицы. Окончания благоустройства и открытия зоны отдыха с нетерпением ждут тысячи москвичей.

Этот парк - один из старейших в Москве. Детским его стали называть в 1936 году. Тогда на территории открыли Дворец творчества и учебно-тренировочный комплекс для школьников. Они по-прежнему работают. Здесь всегда было много детских площадок, поле для регби. Но со временем все это устарело и требовало ремонта. Реконструкцию начали в марте. Каким будет новый парк, обсуждали с жителями района. По их просьбе здесь появились площадки для экстремальных видов спорта - скейт-парк и памп-трек. Рядом - пункт проката спортивного инвентаря. Есть удобная велодорожка. А для комфортных прогулок отремонтировали пешеходную дорожку. Продумали и логистику - мешать друг другу пешеходы и велосипедисты не будут. Итоги благоустройства в понедельник оценил Сергей Собянин.

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"Детский Черкизовский парк - исторический парк, им пользуется около 250 тысяч жителей прилегающих районов, он должен быть сделан качественно и насыщен спортивными объектами. И экстремальных видов спорта и просто для занятий физкультурой или специализированными объектами как поле для занятий регби. Москва становится все более спортивным городом и очень важно, чтобы у жителей рядом с их домом была возможность занятия спортом", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Но главное в парке - детские площадки. Их здесь - четыре. Тематические, с безопасным прорезинненым покрытием. Для старшего поколения - тихая зона отдыха и место для выгула собак. Но главное - несмотря на большое количество площадок для спорта и игр - проектировщики увеличили количество зеленых зон. Высадили дополнительные деревья и кустарники. Детский Черкизовский парк - один из десятков объектов в большой программе благоустройства.

"Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства за всю историю Москвы. Речь идет о 800 улицах, прежде всего спальных районах, о 140 парках и скверах, о тысячах дворов, об огромном количестве объектов, связанных с транспортом: метро, МЦД - разворот работ огромен даже для московских масштабов", - заявил Собянин.

Активно благоустраивают и территории рядом с парком. Набережная Шитова на западном берегу Черкизовского пруда тоже преображается. Лавочки, фонари, столы для игры в пинг-понг и тренажеры - все это в едином стиле с Черкизовским парком. Новые зоны отдыха примут горожан уже в этом месяце.

Юлия Степина, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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