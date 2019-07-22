Подробности жестокого избиения мальчика собственной матерью в Москве

Очевидцы рассказали о жуткой сцене, которая развернулась у банка

Следственный комитет начал проверку после жалобы сотрудников одного из столичных банков на жестокое обращение с ребенком. Работники кредитной организации стали свидетелями жуткой сцены, которую зафиксировали и камеры наружного наблюдения. Клиентка, получившая отказ в оформлении кредитной карты, выместила свой гнев на маленьком сыне. Сейчас женщина находится в розыске.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина жестоко избивает ребенка. От тяжелых ударов мальчик защищается одной рукой. Как может. Вторая уже в гипсе. Побои, как можно предположить, сопровождаются оскорблениями. Впрочем, ни возраст чада, ни его травма разбушевавшуюся мать нисколько не смущают.

Дверь ещё не успела закрыться, как мать начала избивать своего сына. Прямо здесь. Она выкручивала ему руки, пыталась ударить головой о стену. Продолжалось это несколько минут.

Сотрудники банка, куда обратилась несдержанная женщина, единственные, кто смогли остановить это избиение. Они рассказывают, что ребенок не кричал и не плакал. Лишь просил мать прекратить издевательства. Но даже когда женщина на крыльце закончила бить сына, видно, как мальчик пытается ее догнать и попросить прощения. Вероятно, сам не понимая за что. Действие перемещается на улицу. Но в ответ на извинения получает уже удар ногой, от которого ребёнок практически падает. По словам очевидцев, женщина вымещала на сыне злость, потому что в финансовой организации ей отказали в получении кредитной карты.

"Девушка захотела открыть бесплатную карту. В обслуживании было отказано, так как таких карт у нас нет. После чего ребёнку было сказано в грубой форме: "Пошли!" Ребёнок направился к выходу, но забыл пакет, который остался на столе", - рассказала сотрудник банка Елена Докучаева.

Видео избиения ребенка в московском банке

Забытая сумка, как считают работники банка, и спровоцировала вспышку агрессии у мамаши. Уже на выходе операционистки почувствовали, что ребёнок в опасности. Одна из сотрудниц вышла за ними на улицу, чтобы защитить беспомощного мальчика. Она требовала прекратить издеваться. Именно этот поступок и помог остудить пыл нерадивой матери.

"Наша сотрудница заподозрила что-то неладное. Вышла за женщиной с ребёнком. По её словам, применялась очень грубое физическое насилие", - продолжила Докучаева.

По словам очевидцев, мальчик уже в банк пришёл весь в синяках и ссадинах. Вероятно, вымещать злость на нём в этой семье привычное дело. Не исключено, что сломанная левая рука тоже результат несдержанности жестокой блондинки. Так ли это, теперь установят полицейские.

"По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Пройти мимо такой жестокости сотрудники банка не смогли. Выложили видео в интернет. Может быть, кто-то узнает нарушительницу. Свои данные в офисе она оставить не успела, и пока лишь известно, что она приехала из Сарова. Коллегам в город из Нижегородской области столичные полицейские уже направили ориентировку.

Илья Данильцев, Андрей Талалай и Александр Шерстюк, "ТВ Центр".

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