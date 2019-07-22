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Лазарев довел маленького сына до слез

21:52
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Певец стремится привить своему мальчику правильные ценности

Российский певец Сергей Лазарев рассказал том, как отцовство поменяло его взгляды на жизнь.

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В 2014 году артист стал отцом – у него родился сын Никита. Благодаря мальчику Лазарев стал более ответственным, собранным и спокойным. В свою очередь певец стремится привить своему наследнику правильные мысли и ценности.

Мальчик знает, что его папа – артист, часто бывает в гримерке или на репетиции своего знаменитого папы, рассказал певец в интервью интернет-порталу "Дни.ру".

"Мое шоу N-tour было, собственно, ему и посвящено, когда он чуть подрос, то показал ему и концерт. В программе есть номер, посвященный полностью Никите – там на экране идут его фотографии. Он растрогался и расплакался", - поделился Лазарев.

Видео: Сергей Лазарев впервые показал видео с маленьким ребенком

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