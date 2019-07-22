Известный российский тренер по фигурному катанию уехала в США

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе покинула Россию. Как говорится в её Instagram, в настоящий момент она находится в США.

В Штатах специалист навестила свою дочь Диану Дэвис в городе Нови (штат Мичиган). "Побыла с моей лапой денек", - написала Тутберидзе в соцсети, сопроводив пост совместной с дочерью фотографией.

Дочь Тутберидзе тренируется в США, пишет Газета.Ru. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным.

Ранее бывшая ученица Тутберидзе Полина Шубодерова рассказала о методах заслуженного тренера России.

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