Подробности пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности"

В Хабаровском крае выясняют причины пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми", во время которого погибла одна девочка.

Сейчас трое пострадавших детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У них серьезные ожоги. Пока их невозможно транспортировать в медучреждения Хабаровска. Еще один ребенок проходит лечение в стационаре, передает "Газета.Ru".

Сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи по местному времени, когда огнем была охвачена площадь в 240 квадратных метров. До этого сотрудники лагеря пытались потушить пламя своими силами. Всего в палаточном городке находились 189 детей. К прибытию первых подразделений пожарных 20 из 26 палаток сгорели.

Уже известно, что палаточный лагерь работал без разрешения. А число путевок почти двое превышало его вместимость. Сейчас деятельность туристического комплекса "Холдоми" приостановлена до выяснения всех обстоятельств трагедии. Часть детей - все они, в основном, из Комсомольска-на-Амуре - уже забрали родственники, остальные размещены в корпусах. С ними работают психологи. Власти региона выясняют, где еще могут находиться подобные лагеря.