Россиян заставят парковаться по-новому

Изменения грядут осенью

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предложило изменить стандартный размер машино-места на городских парковках.

На сегодняшний день размер парковочного места для легкового автомобиля составляет 5,3 на 2,5 метра. Как пишут "Известия", Росстандарт считает необходимым сократить эти габариты в зависимости от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

Если парковка находится вдоль дороги, то ширину машино-места предлагается уменьшить до 2 метров, а длину незначительно увеличить - до 5,5 метра. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к дороге, то планируется сократить длину места до 5 метров, а ширину оставить прежней.

Изменения могут утвердить в ноябре текущего года.

Глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский сказал, что новые стандарты машино-мест увеличат число парковок на узких дорогах и побудят россиян покупать малолитражные автомобили.