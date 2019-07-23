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Россиян заставят парковаться по-новому

08:20
  • вторник
  • 23 июля 2019

Изменения грядут осенью

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предложило изменить стандартный размер машино-места на городских парковках.
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На сегодняшний день размер парковочного места для легкового автомобиля составляет 5,3 на 2,5 метра. Как пишут "Известия", Росстандарт считает необходимым сократить эти габариты в зависимости от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. 

Если парковка находится вдоль дороги, то ширину машино-места предлагается уменьшить до 2 метров, а длину незначительно увеличить - до 5,5 метра. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к дороге, то планируется сократить длину места до 5 метров, а ширину оставить прежней. 

Изменения могут утвердить в ноябре текущего года.  

Глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский сказал, что новые стандарты машино-мест увеличат число парковок на узких дорогах и побудят россиян покупать малолитражные автомобили. 

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