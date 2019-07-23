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Зеленский оправдает доверие украинцев?

09:55
  • вторник
  • 23 июля 2019

Итоги парламентских выборов на Украине стали главной темой программы "События. 25-й час"

Сможет ли Владимир Зеленский и его соратники оправдать доверие граждан страны? Как на политический курс Киева повлияет оппозиция? И каковы шансы на потепление отношений с Москвой?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Зеленский заявляет, что готов выполнять Минские соглашения, хоть он их и не заключал. А это означает, что у Донбасса должен быть особый статус", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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