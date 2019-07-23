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Вакарчук призвал узаконить сосуществование Украины с Россией

08:19
  • вторник
  • 23 июля 2019

По его словам, нужно регламентировать отношения между странами во всех сферах

Верховная рада Украины должна принять закон о сосуществовании с Россией, считает лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук. По его словам, в документе должно быть четко прописано, "что можно, а что – нет".
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"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей", - отметил политик.

По его словам, одни люди принципиально не ездят на гастроли в Россию, а другие, напротив, активно гастролируют там, сообщает РИА Новости.

Партия Вакарчука, согласно предварительным данным, проходит в Верховную раду. Она набрала около 6% голосов. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по итогам выборов получила большинство мест в Раде. Теперь украинский лидер пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции.

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