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Партия Зеленского увеличила отрыв на выборах в Раду

08:34
  • вторник
  • 23 июля 2019

Обработано 92,33% голосов

Партия президента Украине Владимира Зеленского  не только продолжает лидировать на выборах в Верховную раду, но и наращивает отрыв от преследователей. После обработки 92,33% протоколов, стало понятно, что за "Слугу народа" проголосовали уже 43,11% граждан.
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На втором месте все еще остается партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь". У нее 13,03% голосов. На третьей позиции оказалась Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,17%). За ней следует "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. За него свои голоса отдали 8,15% украинцев. Пятую позицию занимает "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, передает РИА Новости.

Ранее, по итогам обработки 85,01% протоколов, партия Зеленского набирала 42,93% голосов. Все идет к тому, что "Слуга народа" получает большинство в парламенте. Это значит, что партия украинского лидера сможет самостоятельно сформировать правительство и, ни с кем не советуясь, проводить через парламент любые инициативы главы государства.

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