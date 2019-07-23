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"Смотреть страшно!" Появилось фото сына Яковлевой без жутких шрамов и тату

09:19
  • вторник
  • 23 июля 2019

26-летний мужчина разрисован с головы до ног

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных шокирует общественность нестандартным внешним видом. 26-летний мужчина с головы до ног покрыт татуировками.
9 фото из жизни 13-летнего сына Децла

Поклонников актрисы уже несколько лет волнует состояние ее сына. Народ недоумевает, как у такой очаровательной артистки вырос такой угрюмый ребенок.

Недавно на фан-странице Елены Яковлевой в Instagram появилось фото актрисы с сыном. Мальчику на снимке не больше 14 лет, и пока у него нет ни одной татуировки. Народ отметил, что Денис был очаровательным ребенком, пока что-то пошло не так.

"Я Вам желаю всего самого доброго, но татушки сына Вы проглядели... жаль... убеждена - это не самовыражение, а скорее слабость", "Какой хороший мальчик, а что сейчас – ужас", "Леночка, красивая у Вас семья. Только сын зря испортил свое лицо наколками", "Какой был замечательный мальчик. А сейчас смотреть страшно", "Такой славный мальчик был!!! Сейчас на него без слез не взглянешь!" - написали поклонники Яковлевой в комментариях под постом (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.

Отметим, несколько пугающий внешний вид молодого человека не умаляет его личностных качеств. Например, он обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей.

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