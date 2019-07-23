Брэд Питт напугал болезненной худобой

Кинозвезда поблекла

Поклонников Брэда Питта обеспокоили изменения в его облике. Голливудский актер сильно похудел, а на его лице прибавилось морщин. Подобное преображение может быть связано как с возрастом, так и с продолжительным стрессом, связанным с неурядицами в личной жизни.

Фанаты кинозвезды не могут оторвать глаз от фотографий Питта, сделанных в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз в рамках промо-тура фильма "Однажды в Голливуде". Это девятый фильм знаменитого режиссера Квентина Тарантино, повествующий о приключениях актера и его дублера на закате "золотого века" Голливуда. Главные роли исполнили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Во время фотосессии в Беверли-Хиллз Брэд Питт вел себя, как мальчишка. Он смеялся, шутил и даже впрыгнул в кадр, помешав репортерам сфотографировать его коллегу Марго Робби. Однако под оболочкой дурашливого весельчака внимательные фанаты разглядели уставшего и несчастного человека.

- Я думаю, Брэд слишком худой.

- Не хватает искры в твоих глазах... надеюсь, она скоро вернется!

- Тает на глазах.

- Я так хочу тебя пожалеть и спрятать от всех проблем.

- Вам не идет седая борода. Срочно сбрейте ее.

- Выглядит печально, но чертовски горяч.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что 55-летний актер серьезно болен. Иначе они не смогли объяснить его болезненную худобу, изможденность и глубоко залегшие морщины.

Однако знающие люди вспомнили, что в последние годы Питт находится в состоянии постоянного стресса. Сначала его угнетали скандалы Анджелины Джоли, обвинявшей его в алкоголизме и рукоприкладстве. Затем наступил затяжной бракоразводный процесс и дележка детей. Сейчас Брэд, как пишут СМИ, страдает от одиночества и якобы мечтает вернуть себе бывшую жену Дженнифер Энистон… Все эти треволнения не могли не отразиться на внешности голливудского красавца. К тому же возраст и напряженная работа тоже берут свое.