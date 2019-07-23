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Южная Корея открыла огонь в сторону российского самолета

08:55
  • вторник
  • 23 июля 2019

Сеул принял решение о предупредительной стрельбе

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. После этого южнокорейские ВВС были подняты по тревоге и открыли предупредительную стрельбу.

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По данным Сеула, самолет ВКС России входил в воздушное пространство Южной Кореи над Японским два раза – каждый раз по три минуты. В Минобороны не раз отмечали, что все российские воздушные суда выполняют полеты в соответствии с международными нормами, передает РИА Новости.

На прошлой неделе финские ВВС подняли в воздух истребители для опознания российских самолетов, летящих над Балтийским морем. После этого Министерство обороны опубликовало в Сети видео с участием двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполнили плановый полет над нейтральными водами.

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