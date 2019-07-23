Помогут каракатицы: ученые нашли неожиданный способ эффективного лечения рака

Уже проведены удачные эксперименты на мышах

Ученые Университета Уханя в Китае пришли к неожиданному выводу о том, что чернила каракатицы содержат наночастицы, подавляющие рост раковых опухолей у мышей. В диаметре эти частицы достигают 10 нанометров.

Из-за них иммунные клетки-макрофаги М2 превращаются в макрофаги М1. Они, в свою очередь, "переваривают" раковые клетки и активируют Т-лимфоциты. Таким образом, наночастицы из чернил каракатицы препятствуют развитию рака.

Специалисты провели эксперименты на мышах. В ходе исследований удалось установить, что при облучении инфракрасным светом наночастицы становятся еще более эффективными. Они почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований и формирование метастазов, сообщает Obozrevatel со ссылкой на Phys.org.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"